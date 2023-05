Der Nationalrat hat Beschlüsse zur Förderung der Kreislaufwirtschaft gefasst. Metal.suisse unterstützt dabei insbesondere die Schaffung von Grundlagen für Branchenlösungen und die Förderung der Langlebigkeit von Produkten.Basel - In einer Sondersession hat der Nationalrat Beschlüsse zur Förderung der Kreislaufwirtschaft gefasst. Metal.suisse unterstützt dabei insbesondere die Schaffung von Grundlagen für Branchenlösungen und die Förderung der Langlebigkeit von Produkten. Des Weiteren wird positiv vermerkt, dass Grenzwerte für graue Emissionen in der Baubranche abgelehnt wurden. Der Nationalrat hat in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...