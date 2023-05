Die US-Börsen sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York.New York - Die US-Börsen sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York. Der Empire-State-Index trübte sich im Mai so stark ein wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte mit minus 0,34 Prozent bei 33'187,59 Punkten. Für den marktbreiten S&

Den vollständigen Artikel lesen ...