Teilen: In einem Interview mit CNBC am Montag sagte Austan Goolsbee, Präsident der Chicagoer Federal Reserve Bank, dass sie mehr als normale Datensätze überwachen und auf die Kreditbedingungen achten müssen, wenn sie über ihre Politik entscheiden, so Reuters. Wichtigste Erkenntnisse "Viele Auswirkungen von Zinserhöhungen sind noch in der Pipeline". ...

