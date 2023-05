Teilen: Es sieht so aus, als ob der türkischen Lira ein turbulenter Monat bevorsteht, berichten die Volkswirte der Commerzbank. Lira in Gefahr - Träume der Opposition verblassen "Erdogan hat bei den Wahlen viel besser abgeschnitten, als es die Umfragen vermuten ließen. Er hat nicht 50% der Stimmen erhalten, weshalb es am 28. Mai eine zweite Runde ...

