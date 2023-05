Aufgrund des Frosts im Januar und Februar und des jüngsten Mangels an Niederschlägen wird die Spargelproduktion in Granada, Spanien, in dieser Saison voraussichtlich um 20 % zurückgehen, sagt Miguel Monferrer, der Geschäftsführer von COAG Granada. Auf die Provinz entfallen über 60 % der gesamten Spargelproduktion Spaniens. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...