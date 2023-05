DJ Iberdrola prüft Teilverkauf von US-Aktivitäten - Presse

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energiekonzern Iberdrola erwägt einem Pressebericht zufolge den Verkauf von bis zu 50 Prozent der Anteile an seiner Sparte mit erneuerbaren Energien in den USA. Das berichtet die spanische Zeitung Expansion unter Berufung auf mehrere Marktquellen. Das Energieunternehmen könnte durch den Verkauf von Anteilen bis zu 5 Milliarden Euro einnehmen, berichtet die spanische Wirtschaftszeitung. Iberdrolas Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA wird von seiner nordamerikanischen Tochter Avangrid kontrolliert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 05:36 ET (09:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.