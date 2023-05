Sonova ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 von der Nichtverlängerung eines Liefervertrags mit einem der grössten Kunden in den USA gebremst worden.Stäfa - Sonova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 einen wichtigen Liefervertrag mit einem der grössten Kunden in den USA verloren. Der Umsatz nahm in dem Kontext zwar noch zu, der Reingewinn ging jedoch leicht zurück. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun trotzdem eine höhere Dividende erhalten. Der Umsatz stieg im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr um rund 11 Prozent auf 3,74...

Den vollständigen Artikel lesen ...