Der Photovoltaik-Modulhersteller Futurasun steigt in die Fertigung von Solarzellen ein. In der chinesischen Provinz Jiangsu soll ein Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 10 GW hocheffizienter N-Typ TOPCon Solarzellen entstehen. Das italienische Photovoltaik-Unternehmen Futurasun will sich in die Riege der weltweit führenden Solarzellen-Hersteller einreihen. Das Unternehmen hat am 10. Mai 2023 mit der Regierung der Stadt Huai'an in der chinesischen Provinz Jiangsu ein strategisches ...

