Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wenig verändert tendiert. Das Geschäft war angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten erneut von Zurückhaltung geprägt.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wenig verändert tendiert. Das Geschäft war angesichts zahlreicher Unwägbarkeiten erneut von Zurückhaltung geprägt. Zudem gestalten sich die jüngsten Zahlen der Unternehmen uneinheitlich. Der EuroStoxx 50 gewann am Dienstagmittag 0,1 Prozent auf 4320,25 Punkte. Der französischen Cac 40 trat auf der Stelle, der britische FTSE 100 kam...

