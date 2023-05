Das faltbare 10-Watt-Photovoltaik-Panel ist für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet. Es erzeugt beim Wandern, beim Zelten, am See oder auf Festivals Solarstrom für diverse Mobilgeräte. Der Online-Händler Pearl GmbH bietet ein mobiles, faltbares Photovoltaik-Panel mit 10 Watt Leistung an. Damit können Nutzer:inner eine Powerbank auch unterwegs mit Energie versorgen, wenn keine Steckdose in Reichweite ist.Das Solarpanel besteht aus 4 PV-Modulen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Sie ...

