Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone kämpft weiter mit schwierigen Geschäften vor allem in seinem wichtigsten Markt Deutschland.London - Der britische Telekommunikationsanbieter Vodafone kämpft weiter mit schwierigen Geschäften vor allem in seinem wichtigsten Markt Deutschland. «Unsere Leistung war nicht gut genug», sagte Unternehmenschefin Margherita Della Valle am Dienstag laut Mitteilung. Um konsistent zu liefern, müsse sich Vodafone ändern. Jetzt will das Unternehmen weltweit 11'000 von rund 90'000 Vollzeitstellen...

