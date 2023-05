Wien (www.fondscheck.de) - Umbau in der Führungsriege der Fondsdiscountplattform Envestor: Ali Masarwah, der vor zwei Jahren von Morningstar kommend als Chefredakteur und Gesellschafter bei dem Frankfurter Finanzdienstleister eingestiegen war, rückt an die Spitze der Geschäftsführung, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...