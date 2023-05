Teilen: Antje Praefcke, Devisenanalystin bei der Commerzbank, erwartet, dass die Schwedische Krone im weiteren Verlauf des Jahres gegenüber dem Euro an Wert gewinnen wird. EUR/SEK dürfte seinen Höchststand erreicht haben, wenn er sich in diesem Jahr in Richtung 11,40-50 bewegt "Solange die EZB als die restriktivere Zentralbank wahrgenommen wird und ...

