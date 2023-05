Die Abwertung des ägyptischen Pfunds hatte einen negativen Umrechnungseffekt auf die in Schweizer Franken ausgewiesene Gewinn- und Verlustrechnung.Altdorf - Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat im ersten Quartal 2023 weniger Umsatz und Gewinn erwirtschaftet. Denn die Abwertung des ägyptischen Pfunds hatte einen negativen Umrechnungseffekt auf die in Schweizer Franken ausgewiesene Gewinn- und Verlustrechnung. Laut einer am Dienstagabend aufgeschalteten Medienmitteilung sank der Umsatz der Gruppe von Januar bis März um 7...

Den vollständigen Artikel lesen ...