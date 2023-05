Mit Chiquita to go verlässt die Banane die Obstabteilung und findet sich seit 2. Mai in rund 300 Billa Märkten im Großraum Wien zusätzlich in der Kassenzone wieder. Als gesunder Snack auf die Hand wird in diesem Pilotprojekt getestet, wie Chiquita Bananen als ideale Sortimentserweiterung im Covenience Bereich und als Mitnahmeartikel in der Kassenzone für Konsumenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...