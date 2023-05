Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verzeichnete angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher EU-Sanktionsmaßnahmen sowie einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik einen herausfordernden Start in das Jahr 2023. Containerumschlag am Container Terminal Altenwerder in Hamburg. Foto © HHLA/Thies Rätzke Die Umsatzerlöse des HHLA-Konzerns...

Den vollständigen Artikel lesen ...