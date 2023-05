Das Instrument 2E9 SE0009607252 INTERVACC AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023The instrument 2E9 SE0009607252 INTERVACC AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.05.2023Das Instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2023The instrument 5NE GG00BJ0JVY01 NEXTENERGY SOLAR FD EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2023 and ex capital adjustment on 18.05.2023Das Instrument 1DD0 FR0014009LP0 DELTA DRONE SA EO 0,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2023The instrument 1DD0 FR0014009LP0 DELTA DRONE SA EO 0,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2023 and ex capital adjustment on 18.05.2023Das Instrument VNA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2023The instrument VNA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2023 and ex capital adjustment on 18.05.2023Das Instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2023The instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2023 and ex capital adjustment on 18.05.2023Das Instrument SXYA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.05.2023The instrument SXYA BMG8086V1467 SHENZHEN INTL HLDGS NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.05.2023 and ex capital adjustment on 18.05.2023