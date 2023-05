Ob Muttertag, Vatertag (Christi Himmelfahrt), Pfingsten oder Fronleichnam - die Feiertage im Mai und Juni bieten zahlreiche Gelegenheiten für einen spontanen Kurztrip mit der Familie. Hier ein paar Ideen für schöne Ausflugsziele mit Kindern, die sowohl den großen als auch den kleinen Familienmitgliedern Freude bringen können.Von Holger C. Hinz Der Frühling lockt mit den ersten warmen Sonnenstrahlen, die Natur blüht auf, und die Lust auf einen Ausflug steigt bei Jung und Alt. Gerade die Monate Mai und Juni bieten durch Feiertage wie Christi Himmelfahrt, Pfingsten oder Fronleichnam gute Gelegenheiten für Ausflüge und einen kurzen Urlaub an verlängerten Wochenenden.Wer einen Ausflug mit Kindern plant, kann aus einem schier endlosen Angebot schöpfen. Wichtig ist, dass einzelne Aktionen dabei nicht zu lange dauern. So wird es für die Erwachsenen nicht zu anstrengend und für die Kinder nicht zu langweilig. Hier fünf Ideen für Ausflugsziele mit Kindern - für ein paar Stunden Familienspaß oder auch für zwei ganze Tage.Freizeit- und VergnügungsparksKlar, Kinder lieben Vergnügungsparks mit Achterbahn, Karussell, Bimmelbahn und vielen originellen Fahrgeschäften. Doch neben Phantasialand, Disneyworld, Moviepark oder Europapark Rust gibt es noch viele Parks zu entdecken, die etwas andere Konzepte verfolgen. Dazu gehören beispielsweise Legoland in Günzburg und Oberhausen oder der Playmobil Funpark in Zirndorf. Alle drei laden Kinder zum Bauen und Mitspielen ein und bieten in etlichen Themenwelten beeindruckende Exponate für Fans der Kinderzimmer-Klassiker. ...

