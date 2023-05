Am Female Future Festival vom 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich dreht sich alles um Female Empowerment, neue Arbeitswelten, Leadership, Innovation und Karriere.Zürich - Frauen, die inspirieren: Am Female Future Festival dreht sich alles um Female Empowerment, neue Arbeitswelten, Leadership, Innovation und Karriere. Am Business-Event am 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich treten Macherinnen und Gründerinnen auf und geben Einblicke in ihren Job-Alltag. Die Teilnehmenden können sich auf überraschende und wertvolle Einblicke freuen, unter anderem von einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...