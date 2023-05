Die Aktien von Implenia fallen am Mittwoch in einem schwächeren Gesamtmarkt mit einem Kurssprung auf. Händler verweisen dabei auf eine Kaufempfehlung der Credit Suisse.Zürich - Die Aktien von Implenia fallen am Mittwoch in einem schwächeren Gesamtmarkt mit einem Kurssprung auf. Händler verweisen dabei auf eine Kaufempfehlung der Credit Suisse. Die Aktien des grössten Schweizer Baukonzerns notieren um 14.30 Uhr um 13,5 Prozent höher auf 45,85 Franken. Das ist der höchste Stand seit Herbst 2018. Derweil ermässigt sich der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,35...

Den vollständigen Artikel lesen ...