Teilen: Die Ökonomen von TD Securities sind der Meinung, dass die diskretionären Händler sich noch nicht in die Goldrallye eingekauft haben. Die Positionierung in Gold ist alles andere als aufgebläht "Die Barriere für algorithmische Liquidationen in Gold, die die Preise unter Druck setzen könnten, ist hoch, während die Länge der Shanghai-Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...