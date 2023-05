Teilen: Die Baugenehmigungen in den USA sind im April unerwartet zurückgegangen - Der US Dollar Index hält sich mit starken Tagesgewinnen nahe 103,00 - Die vom US Census Bureau am Mittwoch veröffentlichten monatlichen Daten zeigten, dass die Zahl der Baubeginne im April um 2,2% gestiegen ist, nachdem sie im März um 4,5% gesunken war. Dieser Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...