Hohe Gesundheitskosten und Verwerfungen an den Finanzmärkten haben das Ergebnis stark belastet. Derweil wurden neue Kunden dazugewonnen.Martigny - Der Krankenversicherer Groupe Mutuel ist im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone abgerutscht. Hohe Gesundheitskosten und Verwerfungen an den Finanzmärkten haben das Ergebnis stark belastet. Derweil wurden neue Kunden dazugewonnen. Unter dem Strich verblieb in der Rechnung ein Minus von 486 Millionen Franken, nachdem die Groupe Mutuel bereits im Jahr davor einen Verlust von 78...

Den vollständigen Artikel lesen ...