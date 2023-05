Berlin - In einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagausgabe) kommt die SPD nur noch auf 18 Prozent. Das ist der schlechteste je vom Institut für Demoskopie Allensbach gemessene Wert für eine Kanzlerpartei.



Die SPD steht damit derzeit so schlecht da wie seit Juli 2021 nicht mehr. Damals holte die Partei im Wahlkampf noch auf und kam bei der Bundestagswahl auf 25,7 Prozent. Anschließend wurde Olaf Scholz Bundeskanzler. Die Union steht in der aktuellen Umfrage hingegen so stark da wie seit 27 Monaten nicht - und kommt nun auf 32 Prozent.



Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte sie unter Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) nur 24,1 Prozent erhalten. Damit haben die Oppositionsparteien CDU und CSU gemeinsam 14 Prozentpunkte Vorsprung vor der SPD. Die Grünen kommen auf 16, die AfD auf 15 Prozent. Die FDP ist leicht im Aufwind und kommt nun auf acht Prozent, die Linke stagniert bei fünf Prozent.



Damit müsste die Linkspartei um den Einzug in den Bundestag bangen. Das Institut für Demoskopie Allensbach befragte 1.001 Person im Zeitraum 28. April bis 10. Mai.

