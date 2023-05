PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Budapest und Warschau der guten Stimmung an den führenden Handelsplätzen angeschlossen. Weiterhin bleibt das Thema US-Schuldenobergrenze im Vordergrund. Zuletzt überwog die Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden kann.

Der ungarische Bux stieg um 1,12 Prozent auf 46 371,53 Zähler. Hier stützten vor allem Zuwächse bei der OTP Bank den Index. Sie beliefen sich auf 2,1 Prozent.

Der Warschauer Wig-20 legte um 0,35 Prozent auf 1939,90 Punkte zu. Für den marktbreiten Wig ging es um 0,17 Prozent auf 63 629,04 Zähler nach oben. Unter den schwer gewichteten Bankenwerten stiegen Pekao um 2,1 Prozent und PKO BP um 1,8 Prozent.

Der PX in Prag aber verlor 1,78 Prozent auf 1316,21 Punkte. Belastet hatten ihn Verluste bei den Aktien von CEZ , die sich auf acht Prozent beliefen. Europaweit flogen Versorgerwerte mehrheitlich aus den Portfolios.

Der Moskauer RTS Index verlor 0,60 Prozent auf 1033,36 Punkte./sto/mik/APA/la

GB0007980591, CZ0005112300, HU0000061726, PL9999999987, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375