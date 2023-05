In Graubünden bedroht ein schwerer Bergsturz das Dorf Brienz/Brinzauls. Der Berghang ist schon länger in Bewegung. Auch das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ sammelt seit Jahren vor Ort Daten.In Graubünden bedroht ein schwerer Bergsturz das Dorf Brienz/Brinzauls. Der Berghang ist schon länger in Bewegung. Auch das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ sammelt seit Jahren vor Ort Daten. Prof. Dr. Niels Hovius, Leiter der GFZ-Sektion 4.6 "Geomorphologie", äussert sich über die Entwicklungen und die GFZ-Forschung vor Ort. Niels Hovius, Sie und ihr Team forschen am Berghang oberhalb Brienz...

