Der PV-Speicher- und Mikrowechselrichterspezialist Enphase Energy verlängert die in seinen IQ Battery Produkten enthaltene Garantie in Europa von 10 auf 15 Jahre. Die neue 15-jährige Garantie gilt für IQ Battery 3T und IQ Battery 10T Produkte, die Kund:innen ab dem 1. Mai 2023 in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz aktivieren. Die erweiterte Garantie von Enphase ist laut Hersteller eines der besten Angebote in der Branche in Europa und zeige das Vertrauen ...

