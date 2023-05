Der EuroStoxx 50 legt am späten Vormittag um 0,84 Prozent auf 4404,17 Punkte zu.Paris / London - Die europäischen Börsen haben ihre Vortagesgewinne am Freitag ausgebaut. Gute US-Vorgaben und sich verdichtende Aussichten auf eine Lösung im Streit um die US-Schuldenobergrenze stützten. Der EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,84 Prozent auf 4404,17 Punkte zu. Der Leitindex des Euroraums bewegte sich damit knapp unter den bisherigen Jahreshoch aus dem April.

