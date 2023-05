Belastet wurde der Euro zuletzt durch den aufwertenden Dollar. Auftrieb erhielt die US-Währung zum einen durch solide Konjunkturdaten aus den USA. Zudem zeichnet sich eine Lösung im Streit über die Anhebung der amerikanischen Schuldengrenze ab.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Mittag bei 1,0794 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro mit 1,0760 Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende März gefallen. Derweil hat auch der Dollar zum Franken etwas an Wert eingebüsst und wird aktuell zu 0,9023 nach 0,9046 am Morgen gehandelt.

