Hedosophia European Growth (das "Unternehmen") veröffentlichte heute seinen Jahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 einschließlich der geprüften Jahresabschlüsse (den "Jahresbericht

Der Jahresbericht steht auf der Unternehmens-Website im Bereich "Documents" unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu/hega-documents-confirmed/.

Aktualisierung des vorläufigen Zeitplans

Im Nachgang zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Mai 2023 wird die Auszahlung der Rücknahmeerlöse an die Anteilsinhaber und Stammaktionäre am 24. Mai 2023 erfolgen (statt am 23. Mai 2023, wie ursprünglich mitgeteilt).

Über Hedosophia European Growth

Das Unternehmen ist ein Akquisitions-Zweckunternehmen, das sich auf die Identifizierung von einzigartigen Investitionsmöglichkeiten in Branchen spezialisiert hat, die technologiebasiert sind und von starken makroökonomischen Trends profitieren. Das Unternehmen wird von der Hedosophia Group Limited finanziell unterstützt, die weltweit in führende Technologieunternehmen investiert.

Das Unternehmen ist beim Registergericht unter der Gründungsnummer 370531 eingetragen und hat seinen Geschäftssitz in Grand Cayman, Cayman Islands.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich seines ersten öffentlichen Zeichnungsangebots vom 12. Mai 2021, das von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (Stichting Autoriteit Financiële Markten genehmigt wurde, sind auf der Website des Unternehmens zu finden: https://www.hedosophiaeuropeangrowth.eu.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält Informationen, die die Kriterien für Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch erfüllen oder erfüllt haben könnten.

Diese Mitteilung und der Jahresbericht können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf einen Unternehmenszusammenschluss oder eine Geschäftsauflösung, das Geschäft, die Wirtschaft und anderen zukünftigen Rahmenbedingungen des Unternehmens beruhen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, unter anderem an den Begriffen "glaubt", "strebt an", "prognostiziert", "setzt fort", "schätzt", "plant", "projiziert", "rechnet damit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" bzw. deren jeweiligen Verneinungen oder anderen Abwandlungen oder vergleichbarer Terminologie, oder an Diskussionen über Strategien, Pläne, Zielsetzungen, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Absichten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen können und werden sich häufig erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf das Geschäft, die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das Wachstum oder die Strategien des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

