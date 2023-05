Teilen: Hier ist, was Sie am Freitag, den 19. Mai wissen müssen: Die Risiken bleiben zu Beginn des europäischen Handels lau, während die asiatischen Aktien uneinheitlich gehandelt werden und nicht von der Rallye an der Wall Street profitieren können. Der US-Dollar konsolidiert seine Wochengewinne in der Nähe seiner Zweimonatshochs und folgt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...