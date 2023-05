Die Firma OpenAI bringt ihren Chatbot aufs iPhone. Technisch gesehen ändert sich nicht viel. Aber als mobile App könnte der Bot auch Siri Konkurrenz machen.Die Firma OpenAI bringt ihren Chatbot aufs iPhone. Technisch gesehen ändert sich nicht viel. Aber als mobile App könnte der Bot auch Siri Konkurrenz machen. ChatGPT bekommt eine eigene iPhone-App. Das hat die Firma OpenAI am Donnerstag bekannt gegeben. Bisher ist die App nur in den USA verfügbar, in den kommenden Wochen sollen sie auch Menschen in anderen Ländern kostenlos herunterladen können.

