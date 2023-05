Baden-Baden - Der Rapper Reezy steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Mehr als fünf Jahre nach seinem Chartdebüt mit "Belle etage 2.0" als Feature-Gast bei Bausa gelingt ihm nun mit "Mr. Misunderstood" der Einstieg auf Platz eins. Während Lord of the Lost beim "Eurovision Song Contest" nur den letzten Platz erreichten, feiern die Dark-Rocker mit ihrer vor fast fünf Monaten erschienene Platte "Blood and Glitter" an zweiter Stelle einen starken Wiedereinstieg in die Charts. Auf den weiteren Positionen landen die Punkband Feine Sahne Fischfilet ("Alles glänzt", drei), Schlagersängerin Helene Fischer ("Best Of", vier), Sänger Nino de Angelo ("Von Ewigkeit zu Ewigkeit", fünf) sowie die Blutengel ("Un-Sterblich: Our Souls Will Never Die", sieben).



Vorwochensieger Ed Sheeran ("-") rangiert jetzt an sechster Stelle. In den Single-Charts stehen weiterhin Udo Lindenberg und Apache 207 mit "Komet" auf Platz eins. Der abermaligen "ESC"-Gewinnerin Loreen gelingt der höchste Neueintritt. Ihr "Tattoo" landet auf dem siebten Platz.



Auch der finnische Teilnehmer Käärijä ("Cha Cha Cha", 18) und die norwegische Kandidatin Alessandra ("Queen Of Kings", 19) knacken die Top 20. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

