Es tut sich was, auf dem Parkett. Wobei der Spannungsbogen in den zurückliegenden Handelstagen beträchtlich war, denn: Erst einmal ging nichts mehr, an den Märkten, oder besser nicht mehr viel, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Zwar konnte der NASDAQ 100 schon zu Beginn der Woche auf eine neue Jahresbestmarke steigen (die mittlerweile mehrmals nach oben verbessert wurde, dazu weiter unten gleich mehr), aber für (fast) alle anderen Aktienindizes war in den ersten beiden Sitzungen dieser Handelswoche nicht viel zu gewinnen. Das änderte sich jedoch zur Wochenmitte, zumindest an der Wall Street, die wie so oft den Takt für die übrigen Märkte vorgab. Der Grund: ...

