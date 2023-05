EQS-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Immobilien

VERIANOS SE mit weiteren Zukäufen in Italien und Spanien



19.05.2023 / 15:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VERIANOS SE mit weiteren Zukäufen in Italien und Spanien Zunehmend attraktives Investitionsumfeld für Value-Investoren

Weitere Objektankäufe in Mailand und Valencia zur Erweiterung des bestehenden Portfolios realisiert

Immobilienfonds mit stabilen Bewertungsreserven Köln, 19. Mai 2023 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) sieht ein zunehmend attraktives Investitionsumfeld in den von ihr verfolgten Investmentstrategien im Value-Add und opportunistischen Segment. In diesem Zuge baut VERIANOS das Portfolio mit zwei Immobilienakquisitionen weiter aus und stärkt damit seine Präsenz in Europa. Bei dem ersten Objekt handelt es sich um ein hochwertig saniertes modernes Bürogebäude. Es befindet sich in einer nachgefragten Lage, in einem aufstrebenden Geschäftsviertel in Mailand. Mit diesem Investment erweitert VERIANOS seine Aktivitäten auf dem italienischen Markt. Steuerlicher Berater bei der Akquisition war die Kanzlei Rödl & Partner unter der Leitung von Partner Claudio Finanze und Manager Paolo Zani. In Valencia wurde ebenfalls ein weiteres Büroobjekt erworben. Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich in attraktiver Nähe des Hafens und eignet sich sehr gut für die Umwandlung in eine touristische Nutzung. "Die Beurkundung beider Objekte unterstreicht unsere Vorgehensweise als antizyklischer Investor" sagt Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE. "Gerade in einem schwierigen Marktumfeld sind wir bereit, schnell und agil auf sich bietende Investment-Opportunitäten zu reagieren und befinden uns aktuell in diversen weiteren Ankaufsprüfungen in unseren Kernmärkten Deutschland, Spanien und Italien." Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds verfügen die VERIANOS - Fonds über stabile Bewertungsreserven. So lag die Summe der Verkehrswerte aller in den regulierten Fonds der Gruppe gehaltenen Immobilien zum Stichtag 31. Dezember 2022 mehr als 25 % oberhalb der Einstandswerte, was einen weiteren Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert darstellt. Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Mid-Cap Segment. Über Rödl & Partner

Rödl & Partner ist eine der weltweit größten interdisziplinären Kanzleien, die Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Rechnungswesen, Recht, Arbeitsberatung und Wirtschaftsprüfung anbietet. Mit mehr als 100 eigenen Büros und mehr als 5.500 Mitarbeitern ist die Kanzlei in 50 Ländern tätig. In Italien verfügt Rödl & Partner über Büros in Mailand, Rom, Padua und Bozen, in denen über 200 Mitarbeiter nationale und internationale Kunden betreuen. IR-Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com PR-Kontakt:

Elena Mantau

T +34 (0) 660 008 492

Mail: elena.mantau@verianos.com

---------------------------------------------------------

Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.





19.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com