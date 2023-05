Gleich zwei News gibt es heute von Verianos. Zum einen meldet das Kölner Unternehmen, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten sei. "Der Verwaltungsrat wird in Kürze zur Hauptversammlung einladen und die geplante Veröffentlichung des Konzerngeschäftsberichts vorziehen", kündigt Verianos an. Ein HV-Termin steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...