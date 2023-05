Spiesen-Elversberg - Der SV Elversberg steht kurz vor dem erstmaligen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Saarländer trennten sich am 37. Spieltag der dritten Liga vom SV Wehen-Wiesbaden 1:1 unentschieden.



Den Führungstreffer erzielte in der 52. Minute Marcel Correia nach einer Ecke per Kopf. Zuvor hatte der Wehener Max Reinthaler für eine Notbremse kurz vor dem Seitenwechsel die Rote Karte gesehen. In der 82. kamen die dezimierten Gäste durch John Iredale zum Ausgleich. Theoretisch kann zwar neben Dynamo Dresden auch noch der 1. FC Saarbrücken vorbeiziehen, aber aufgrund des deutlichen besseren Torverhältnisses ist dem SVE der Aufstieg kaum noch zu nehmen.



Elversberg war erst im vergangenen Sommer aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen. Am 11. Spieltag hatten sie die Tabellenführung der dritten Liga übernommen und seitdem nicht mehr abgegeben.

