Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Henning Otte (CDU), begrüßt, dass sich US-Präsident Joe Biden nun offen für die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine zeigt. "Der Ukraine müssen die Ausrüstungen zur Verfügung gestellt werden, die sie zur Verteidigung benötigen", sagte er den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".



Dazu gehöre das "robuste" System F-16. Es sei gut, dass die USA Europa hier unterstütze. Allerdings müsse im sogenannten Ramstein-Format Einigkeit herrschen über die Einsatzbedingungen. "Wenn notwendig, sollte auch Deutschland hierzu Trainingskapazitäten zur Verfügung stellen", so Otte. Auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz treffen sich die westlichen Unterstützer-Staaten der Ukraine regelmäßig, um das weitere Vorgehen abzusprechen.

