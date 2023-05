Berlin - Bundesligist Hertha BSC spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga. Der Abstieg ist unabwendbar, nachdem die "Alte Dame" am vorletzten Spieltag gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

