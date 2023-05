Die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten verdeutlichte einmal mehr, dass es kein G7-Treffen wie sonst war, sondern ein Gipfel in Kriegszeiten.Hiroshima - Es war ein Gipfel an einem symbolträchtigen Ort, dauerte mit drei vollen Tagen ungewöhnlich lange. Auch mussten die Staats- und Regierungschefs um die halbe Welt nach Japan fliegen. Selten gab es so viele bilaterale Gespräche. Wurde sonst bis zur letzten Minute um das Kommuniqué gerungen, zeigten sich die sieben grossen Industrienationen (G7) selten einig. Die grösste Überraschung war...

Den vollständigen Artikel lesen ...