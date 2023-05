Elmshorn (ots) -Auch wenn die aktuelle Saison noch mitten im Endspurt ist, können sich Fans des THW Kiel bereits jetzt auf die nächste Spielzeit und vor allen Dingen die große, schwarz-weiße Eröffnungsparty mit dem ORLEN star Cup am Sonntag, 20. August, freuen: Neben Spitzenhandball in der Wunderino Arena gibt es beim Fanfest auch eine Menge weiterer toller Programmpunkte rund um die Zebras zu erleben.Der Höhepunkt der Kieler Saisonvorbereitung bekommt eine internationale Note: Beim ORLEN star Cup am 20. August in der Wunderino Arena trifft der Rekordmeister THW Kiel nicht nur auf seinen norddeutschen Nachbarn Handball Sport Verein Hamburg, sondern auch auf den polnischen Top-Club ORLEN Wisla Plock. Zum ersten Mal werden dabei die Kieler Neuzugänge Vincent Gerard und Elias Ellefsen à Skipagotu im neuen THW-Trikot in ihr zukünftiges zweites Wohnzimmer einlaufen. Ein schnelles Wiedersehen gibt es zudem mit Regisseur Miha Zarabec, der seine Karriere beim Königsklassen-Club in Plock fortsetzen wird."Sportlich sind die beiden Partien gegen Top-Gegner in diesem Jahr enorm wichtig. Denn aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer 2024 beginnt unsere Saison eine Woche früher als sonst", freut sich THW-Trainer Filip Jicha auf den prominent besetzten ORLEN star Cup, mit dem der Hauptsponsor des THW Kiel auch sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Das Turnier startet um 14 Uhr in der Wunderino Arena, gespielt wird im Modus "jeder gegen jeden". Die Spielzeit beträgt jeweils 2 x 20 Minuten.Auch Dariusz Pawlik, Chief Operating Officer ORLEN Deutschland GmbH, freut sich bereits auf das Turnier: "Im Jahr unseres 20-jährigen Firmenjubiläums soll der ORLEN star Cup ein großes Familienfest für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein und unsere erfolgreiche Partnerschaft mit dem THW Kiel unterstreichen. Zusätzlich bringen wir durch die Teilnahme von ORLEN Wisla Plock die gemeinsame Leidenschaft für den Handballsport von uns und unserem Mutterkonzern zusammen."Doch der ORLEN star Cup bietet nicht nur Spitzensport, sondern wird auch ein großes Wiedersehensfest der THW-Familie nach der Sommerpause: Vormittags startet auf dem Vorplatz der Halle das große Fanfest des Rekordmeisters mit vielen kleinen und großen Überraschungen in Schwarz-Weiß und von Partnern des THW Kiel. Der Eintritt zum Fanfest ist wie im Vorjahr frei, der Vorverkauf für den ORLEN star Cup in der Wunderino Arena startet am Montag, 3. Juli, in der THW-FANWELT und online unter www.thw-tickets.de. Moderate Eintrittspreise garantieren Handball-Spaß für die gesamte Familie.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHKlaus-Peter DittrichManager Corporate CommunicationsTel.: +49-4121-47501771klaus-peter.dittrich@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/5513976