München (ots) -Starker 7:2-Sieg, der Dritte in Folge, der DEB-Auswahl gegen Ungarn. Deutschland zieht damit vorerst an Dänemark vorbei und steht auf dem 4. Platz, der für die Qualifikation der Viertelfinals reicht. Wichtig für die deutsche Mannschaft war wieder ein gut aufgelegter Nico Sturm, der erneut 2 Treffer erzielte. Knackpunkt gegen die Ungarn: Deutschland verteidigt eine 5 gegen 3-Unterzahl und erzielt danach direkt 3 schnelle Treffer. "Gerade zu dem Zeitpunkt als wir die doppelte Unterzahl hatten, hat man gemerkt, dass die Sache noch nicht gegessen war. Da kann man schnell unter die Räder kommen. Alles in allem sind wir unserem Weg treu geblieben und haben einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen", lobt Doppeltorschütze Nico Sturm. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Kurz vor den Strafen sind wir ein bisschen aus der Spur gekommen. Wir haben uns von Sachen abbringen lassen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Das ist eigentlich nicht unsere Art. Dann mussten wir uns in Unterzahl auf das Wesentliche fokussieren", bilanziert Bundestrainer Harold Kreis. Mo Seider findet: "Die Jungs haben sich Selbstvertrauen auf die Brust geladen." Trotz 4 Punkten (1 Tor, 3 Assists) war JJ Peterka nicht zufrieden. "Tatsächlich glaube ich, dass ich kein gutes Spiel gemacht habe. Da waren viele Fehler drin. Bisschen unkonzentriert." Bei der Ausbeute hilft auch ein unzufriedener Peterka.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des WM-Spiels Deutschland gegen Ungarn - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zum Abschluss der Gruppenhase geht es am Dienstag mit der Partie Deutschland gegen Frankreich ab 10.30 Uhr weiter. Am Donnerstag, 25. Mai, starten die Viertelfinals - live in der Konferenz und als Einzelspiel nur bei MagentaSport.Deutschland - Ungarn 7:2Der Traum vom Viertelfinale lebt weiter! Die DEB-Auswahl siegt deutlich gegen Ungarn und holt den 3. Sieg in der Gruppenphase. Deutschland steht damit auf dem 4. Platz in der Gruppe, Dänemark hat allerdings ein Spiel weniger. Am Dienstag steht das letzte Spiel in der Gruppe gegen Frankreich an.Harold Kreis, Bundestrainer: "Ich bin glücklich über den Sieg und dass es 7:2 ausgegangen ist. Da blieb es dann ruhig an der Bande hinter den Spielern. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Kurz vor den Strafen sind wir ein bisschen aus der Spur gekommen. Wir haben uns von Sachen abbringen lassen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Das ist eigentlich nicht unsere Art. Dann mussten wir uns in Unterzahl auf das Wesentliche fokussieren. Das hat die Mannschaft auch sehr gut gemacht. Insgesamt kann ich zufrieden sein mit dem Spiel."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QitvQkFjVjhCQ3RGb0pZclhlTm93TE5mNjE5TnJtSjJmbGt5M21IY1dZWT0=Nico Sturm, Doppeltorschütze Deutschland: "Man hat es wieder gesehen. Das war ein harter Brocken, ganz unangenehm. Gerade zu dem Zeitpunkt als wir die doppelte Unterzahl hatten, hat man gemerkt, dass die Sache noch nicht gegessen war. Da kann man schnell unter die Räder kommen. Alles in allem sind wir unserem Weg treu geblieben und haben einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen... Es ist auch wichtig, dass man Führungsspieler wie Mo Müller hat, die auch Mal was in der Drittelpause ansprechen. Dass es auch okay ist, gegen einen Gegner, den man dominiert, nur knapp zu führen. Sonst fängt man an Sachen zu machen, die uns nicht guttun."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWEwZjRCK0pyWCs4TXdPak1MdThzMGZFckpqc2ltcDZwTURXQnVNQlZEWT0=JJ Peterka, Deutschland, 4 Punkte (1 Tor, 3 Vorlagen): "Wir spielen einfach unser Spiel. Das war nicht unbedingt unser schönstes Spiel. Wir sind ein bisschen vom Gameplan abgekommen. Wir sind das Spiel im 1. Drittel ein bisschen zu lässig angegangen. Im 2. Drittel haben wir dann unser Spiel mehr gefunden. Am Ende haben wir es runtergespielt. Die 3 Punkte wollten wir haben... Tatsächlich glaube ich, dass ich kein gutes Spiel gemacht habe. Da waren viele Fehler drin. Bisschen unkonzentriert. In der Offensive konnte ich das in manchen Situationen aber gut ausspielen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXpDbWJWd2toVEJsU0gxc3c2a2xtMktyU0NSYXRtRmVNRFZKME9FenI1cz0=Moritz Seider, Deutschland: "Ich glaube, der Knackpunkt für uns war die 5 gegen 3-Unterzahl. Wenn man sowas übersteht, muss man das Spiel gewinnen. Da haben die Jungs unglaublich gespielt. Die Jungs haben sich Selbstvertrauen auf die Brust geladen. Wir freuen uns alle auf die letzte Aufgabe... Wir waren nach dem 1. Drittel alle etwas frustriert. Trotzdem sind wir daran nicht zerbrochen und sind geduldig geblieben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=clVUaGZuSmZvYk45dWtqdVZtbkluWEhsS0d3Z2dMVVluSlNtdDVOVkdLbz0=Die Eishockey-WM live bei MagentaSport23. Mai, ab 10.30 Uhr: Deutschland-Frankreich25. Mai, ab 14.30 Uhr: Konferenz und Einzelspiele Viertelfinale27. Mai: Halbfinalspiele28. Mai: Spiel um Platz drei und FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5513990