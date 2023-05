Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck ISIN: DE0006599905 hat sich vom Jahreshoch bei 202,80 Euro wieder weit entfernt und musste im April und Mai mehrmals die Unterstützung bei 160,00 Euro testen. Auch am letzten Mittwoch hat die Unterstützung gehalten und der Kurs drehte bei 159,15 Euro wieder nach oben ab. Mit einem Kursgewinn von 3,16 Prozent war Merck am Freitag Tagesgewinner im DAX und ist am oberen Rand des Trendkanals bei etwa 167,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...