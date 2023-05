Das Interesse war in der Regel nicht besonders stark ausgeprägt. Dennoch hielten sich Angebot und Nachfrage hinreichend die Waage. Die Notierungen verharrten oftmals auf ihrem bisherigen Niveau. Bildquelle: Shutterstock.com Allein in München verteuerte sich das gesamte Sortiment ein wenig. In Frankfurt waren bei zu weit gereiften Produkten Verbilligungen unumgänglich. Weitere...

Den vollständigen Artikel lesen ...