Der Niederländer Rijk Zwaan richtete sich an britische Verbraucher und startete eine Social-Media-Kampagne mit dem Titel "Love My Salad". Die seit Herbst 2022 laufende Kampagne zeigt, wie man bezahlbares Gemüse im Küchenalltag nutzen kann. Die Kampagne soll dazu beitragen, Gemüse in den Alltag der Verbraucher zu integrieren und es zu einem festen Bestandteil jeder...

Den vollständigen Artikel lesen ...