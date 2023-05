In dem Zeitraum Mai 2022/April 2023 erreichten die peruanischen Exporte von Frischzwiebeln in der Saison 2022/2023 151.000 Tonnen, was einem Anstieg von +23 % (30.000 Tonnen mehr) im Vergleich zu der vorherigen Saison (2021/2020) entspricht. Dies berichtete der Präsident der Beratungsfirma Inform @ cción, Fernando Cillóniz Benavides. Bildquelle: Shutterstock.com Benavides...

