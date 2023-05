München (ots) -Auch dieses Jahr feiert die Your Family Entertainment AG wieder zusammen mit der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit am 01. Juni 2023 den internationalen Kindertag, um gemeinsam auf die Bedürfnisse von Kindern weltweit aufmerksam zu machen.Anlässlich dieses besonderen Tages werden ab 11:30 & ab 15:30 Uhr auf dem preisgekrönten Kindersender Fix&Foxi TV der Your Family Entertainment AG exklusive Reportagen über das Leben in den verschiedenen SOS-Kinderdörfern rund um den Globus ausgestrahlt.Die Reportagen erzählen Geschichten voller Hoffnung und bieten gleichzeitig einen tiefen Einblick in den Alltag, die Kultur und die Traditionen der Kinder in den SOS-Kinderdörfern. Dabei werden die Zuschauer:innen auf eine Reise durch verschiedene Länder mitgenommen und begleiten beispielsweise die Musikbotschafter Raphaela Gromes und Julian Riem mit nach Mexiko und Guatemala, wo sie ihre Leidenschaft für Musik an die Kinder weitergeben. Außerdem stellt Ayesha aus dem SOS-Kinderdorf Bangladesch einen Tag ihres Lebens im Mädchenclub der SOS-Kinderdörfer vor und Sarah aus Amman in Jordanien erzählt von ihrer Leidenschaft für Taekwondo.Durch diese Dokumentationen möchte die Your Family Entertainment AG gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfer weltweit auf die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen und dazu beitragen, dass Kinder in Notlagen die Hilfe erhalten, die sie benötigen.Die Your Family Entertainment AG blickt mit Stolz auf eine langjährige Partnerschaft mit den SOS-Kinderdörfern weltweit, welche bereits seit 2013 das Ziel verfolgt, gemeinsam ein Zeichen für alle Kinder dieser Welt zu setzen.Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit sagt: "Wir glauben, dass eine gute frühkindliche Erziehung mit stabilen Bindungen existentiell ist, damit ein Kind sein ganzes Potential ausschöpfen kann. Jeder einzelne gelungene Erziehungsweg trägt zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaften bei und hat damit die Kraft die Welt zu verändern. Deswegen kämpfen wir bei den SOS-Kinderdörfern am Weltkindertag und jedem anderen Tag des Jahres für die Bedürfnisse und die Rechte von Kindern. Wir bedanken uns bei Your Family Entertainment, dass sie uns dabei unterstützen."Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment AG: "Der internationale Weltkindertag auf unserem Kindersender Fix&Foxi TV in Zusammenarbeit mit der renommierten Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit ist ein beispielhaftes Zeichen dafür, wie Kinderrechte und Kinderwohl im Mittelpunkt stehen. Johann Wolfgang von Goethe sagte: "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel." Dafür sorgen die liebvollen SOS-Kinderdorf-Mütter mit so viel Hingabe! Wir feiern dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft und diese langjährige und vertrauensvolle Allianz mit den SOS-Kinderdörfer weltweit inspiriert uns Tag für Tag, uns gemeinsam einzusetzen, die Rechte und Bedürfnisse von Kindern weltweit zu stärken".Über SOS-Kinderdörfer weltweitDie SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechts- und Entwicklungsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 138 Ländern für Kinder und Familien aktiv: mit 539 SOS-Kinderdörfern und rund 2.300 weiteren Programmen wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekten. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer jährlich bis zu 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.Website: www.sos-kinderdoerfer.deYouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv (https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2cd70504e6285ec873f7fe7626ec1c59&application_id=1359489&site_id=news_data&application_name=news)Über Your Family Entertainment AGDas deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte im Dezember 2021 das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. 