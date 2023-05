Europas größter Billigflieger hat in seinem Bilanzjahr 2022/23 so viele Passagiere befördert wie noch nie. Dementsprechend hoch fiel der Gewinn aus, der einen neuen Rekordgewinn nur um Haaresbreite verfehlte. In dem Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente die Airline 1,43 Mrd. Euro und damit nur knapp weniger als im Rekordjahr 2017/2018 mit 1,45 Mrd. Euro. Mit 168,6 Mio. Passagieren stellt der Billigflieger seinen eigenen Rekord aus Zeiten vor Corona in den Schatten. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 sollen es 185 Mio. werden. RYANAIR zeigte sich vorsichtig optimistisch, den Gewinn in den kommenden zwölf Monaten moderat weiter steigern zu können. Die Nachfrage für die Sommermonate sei robust. In der Hochsaison liege der Trend bei den Ticketpreisen noch über dem des Vorjahres. Anhaltende Kapazitätsengpässe in der Branche angesichts mangelnder Flugzeuglieferungen kämen dem Unternehmen dabei noch zugute. Schließlich habe das Unternehmen seine eigenen Bestellungen längst festgezurrt und erwarte in den nächsten drei Jahren über 100 neue BOEING-Maschinen, betonte Konzernchef Michael O'Leary.



