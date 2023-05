Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit hat aber zwischen 2017 und 2022 um knapp eine Stunde abgenommen.Neuenburg - In der Schweiz wurde im vergangenen Jahr wieder so viel gearbeitet wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Gegenüber 2021 stieg die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden um 1,3 Prozent. Konkret wurden in der Schweiz 2022 gut 7,92 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Die Schwelle von 7,9 Milliarden Arbeitsstunden war letztmals 2019...

