Das Währungspaar Euro-Franken ist im Verlauf gar unter die Marke von 0,97 auf 0,9685 gesunken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag zuletzt über 1,08 Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung rutschte im Tagesverlauf nur kurz unter diese Marke und notierte am Mittag wieder etwas höher bei 1,0825 Dollar. Dies ist etwas mehr als am Freitagabend. Derweil hat der Franken sowohl zum Euro als auch zum Dollar angezogen. Das Währungspaar Euro-Franken ist im Verlauf gar unter die Marke von 0,97...

